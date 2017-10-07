Сборная ЮАР уверенно разобралась с Буркина-Фасо

В поединке отборочного раунда чемпионата мира (африканский регион, группа 4) сборная ЮАР не оставила шансов Буркина-Фасо.
Йоханнесбург, стадион «Соккер Сити»
ЮАР – Буркина-Фасо – 3:1 (3:0)
Голы: Тау 1, Темба 34, Вилакази 45 — А. Траоре 87.
ЮАР: Куне, Хланти, Даниэлс, Гульд, Мкизе, Вилакази (Лебоганг 82), Мокотихо, Зунгу, Темба, Тау (Ндлову 86), Джали.
Главный тренер: Стюарт Бакстер.
Буркина-Фасо: Коффи, Оуаттара, Яго, Коне, Майо, Каборе, Туре, Баяла (Бансе 33), А. Траоре, Б. Траоре, Накулима.
Главный тренер: Пауло Дуарте.
Предупреждения: Коне 78.
Удаление: Зунгу 67.
Судья: Н. Алиум.
Напомним, что матч ЮАР - Сенегал будет переигран из-за влияния судей на результат.
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