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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
16:00 Матч завершен ЮАР 3:1 Буркина-Фасо
16:00 Матч завершен Уганда 0:0 Гана
19:00 20’ Нигерия 0:0 Замбия
19:00 23’ Камерун 0:0 Алжир
20:00 сегодня Гвинея -:- Тунис
20:00 сегодня Ливия -:- ДР Конго
20:30 сегодня Кабо-Верде -:- Сенегал
22:00 сегодня Марокко -:- Габон
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19:00 21’ Фареры 0:0 Латвия
19:00 Идет первый тайм, 22’ Босния и Герцеговина 0:1 Бельгия
19:00 22’ Гибралтар 0:1 Эстония
21:45 сегодня Швейцария -:- Венгрия
21:45 сегодня Кипр -:- Греция
21:45 сегодня Беларусь -:- Нидерланды
21:45 сегодня Болгария -:- Франция
21:45 сегодня Андорра -:- Португалия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
02:35 Матч завершен США 4:0 Панама
04:30 Матч завершен Мексика 3:1 Тринидад и Тобаго
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Сборная ЮАР уверенно разобралась с Буркина-Фасо

сегодня, 17:58
ЮАРЮАР3 : 1Буркина-ФасоБуркина-ФасоМатч завершен

В поединке отборочного раунда чемпионата мира (африканский регион, группа 4) сборная ЮАР не оставила шансов Буркина-Фасо.

Йоханнесбург, стадион «Соккер Сити»

ЮАР – Буркина-Фасо – 3:1 (3:0)
Голы: Тау 1, Темба 34, Вилакази 45 — А. Траоре 87.

ЮАР: Куне, Хланти, Даниэлс, Гульд, Мкизе, Вилакази (Лебоганг 82), Мокотихо, Зунгу, Темба, Тау (Ндлову 86), Джали.
Главный тренер: Стюарт Бакстер.

Буркина-Фасо:  Коффи, Оуаттара, Яго, Коне, Майо, Каборе, Туре, Баяла (Бансе 33), А. Траоре, Б. Траоре, Накулима.
Главный тренер: Пауло Дуарте.

Предупреждения: Коне  78.

Удаление: Зунгу 67.

Судья: Н. Алиум.

Напомним, что матч ЮАР - Сенегал будет переигран из-за влияния судей на результат.

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 18:38
ЮАР с победой!
RaulZ
сегодня в 18:23
Вот горе то...
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