Босния и Герцеговина - Бельгия: стартовые составы

Босния и Герцеговина встретится со сборной Бельгии в 9-м туре отборочного раунда чемпионата мира. Команды объявили стартовые составы.
Босния и Герцеговина: Бегович, Шуньич, Думич, Колашинац, Враньеш, Лулич, Бешич, Медунянин, Дульевич, Вишча, Джеко.
Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Де Брюйне, Феллаини, Азар, Феррейра, Мертенс, Батшуайи.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Отметим, что матч из-за травмы пропустит форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку.
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