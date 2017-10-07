Эстония разгромила Гибралтар

Сборная Эстонии одержала победу над командой Гибралтара (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Фару, стадион «Алгарве»
Гибралтар - Эстония 0:6 (0:3)
Голы: Лутс 10, Кяйт 30, Зенев 38, Тамм 52, Тамм 65, Тамм 77.
Гибралтар: Ибраим, Пьюзи, Чиполина, Барнетт, Оливеро, Бардон, Босио (Лопес 46), Уокер, Гарсия, Эрнандес, Кумбз.
Главный тренер: Джефф Вуд.
Эстония: Аксалу, Тамм, Яагер, Клаван, Метс, Лутс, Васильев (Антонов 21), Тенисте, Пикк, Зенев (Аньер 58), Кяйт.
Главный тренер: Мартин Рейм.
Предупреждения: Зенев 23, Барнетт 28, Оливеро 32, Аксалу 45.
Судья: Фран Йович.
В другом матче Швеция отправила восемь мячей в ворота Люксембурга.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Хорошая страна Гибралтар, можно рекорды устанавливать.
Хорошая страна Гибралтар, можно рекорды устанавливать.