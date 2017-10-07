В 9-м туре европейского отбора на чемпионат мира Бельгия в результативном матче обыграла Боснию и Герцеговину. Напомним, что бельгийцы заранее обеспечили себе выход на Мундиаль.

Сараево, стадион «Грбавица»

Босния и Герцеговина – Бельгия – 3:4 (2:1)

Голы: Медуньянин 30, Вишча 39, Думич 82 — Менье 4, Батшуайи 59, Вертонген 68, Феррейра 84

Босния и Герцеговина: Бегович, Шуньич, Думич, Колашинац, Враньеш, Лулич, Бешич (Яяло 62), Медуньянин (Ибишевич 75), Дульевич, Вишча (Хайрович 71), Джеко.

Главный тренер: Мехмед Баждаревич.

Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Де Брюйне, Феллаини (Дендонкер 29), Азар, Феррейра (Шадли 86), Мертенс (Тилеманс 46), Батшуайи.

Главный тренер: Роберто Мартинес.

Предупреждения: Бешич 16, Феррейра 21, Вермален 54, Дульевич 89, Батшуайи 90+2.

Судья: Уильям Коллам.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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