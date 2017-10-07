Канте получил травму и рискует пропустить матч с «Ромой»

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте получил травму на 33-й минуте матча с Болгарией. Игрока заменил Адриен Рабьо.

Предположительно, футболист травмировал связку колена. Более конкретная информация о состоянии Канте появится позже, однако уже сейчас возникают сомнения, что хавбек сможет помочь «Челси» в матче Лиги чемпионов с «Ромой», который состоится 18 октября.

Ко второму тайму Франция обыгрывает Болгарию с минимальным счетом.

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