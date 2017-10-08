Ерохин: «То, что сборная Южной Кореи забила два автогола - это результат нашего давления»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями о прошедшем матче сборных России и Южной Кореи.

«Главное, что мячи оказались в воротах соперника. Это результат нашего давления. То, что защитник дважды отправил мяч в свои ворота, стечение обстоятельств. Но без нашей помощи он бы себе не забил. Нельзя сказать, что вчера у сборной России получалось всё. Были ошибки, которые мы должны теперь разобрать. Главное, что добились победы. Мы очень этого хотели.

Что касается сборной Ирана, то это чемпион Азии. Это сильная команда, нам предстоит сложный матч. Мы сделаем всё, чтобы Азмуну не удалось нам забить».



Победа по рикошетам. Сборная ищет свою игру!

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