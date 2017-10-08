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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
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Ерохин: «То, что сборная Южной Кореи забила два автогола - это результат нашего давления»

сегодня, 12:33
РоссияРоссия4 : 2Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями о прошедшем матче сборных России и Южной Кореи. 

«Главное, что мячи оказались в воротах соперника. Это результат нашего давления. То, что защитник дважды отправил мяч в свои ворота, стечение обстоятельств. Но без нашей помощи он бы себе не забил. Нельзя сказать, что вчера у сборной России получалось всё. Были ошибки, которые мы должны теперь разобрать. Главное, что добились победы. Мы очень этого хотели.

Что касается сборной Ирана, то это чемпион Азии. Это сильная команда, нам предстоит сложный матч. Мы сделаем всё, чтобы Азмуну не удалось нам забить».

Победа по рикошетам. Сборная ищет свою игру!

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Все комментарии
Дима Головашич
сегодня в 13:26
А вам и давления не понадобилось.Мячи, влетевшие в ворота ЮК, курьёзные донельзя.Никакой прессинг в исполнении СР к стабильным ошибкам оппонентов приводить не будет.
.
drug01
сегодня в 12:35
Какое давлениеСколько сам сделал ошибо?
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