Орещук: «Мы через многое прошли вместе с Сарсанией, для меня это человечище»

Футбольный агент Роман Орещук продолжает рассказывать о знакомстве со спортивным директором «Зенита» Константином Сарсанией:

«Костя пригласил меня в „Спортакадемклуб“, и он же косвенно убрал оттуда. У него возникли подозрения, что я сдал, продал игру. После матча с „Анжи“ мы сильно поругались при всех в раздевалке. Я собрал вещи и уехал. Из под меня тогда забили гол. Всё было накручено, „Анжи-манжи“, но это бред — никто не предлагал нам никаких денег. Просто кто-то пустил слух, и Костя почему-то в него поверил. Мы били близки, но после этого стали врагами и долгое время не общались. Месяца два не разговаривали, но потом однажды он позвонил и пригласил на встречу в гостиницу „Балчуг“.

Если честно, я переживал. Думал, приеду — а там какие-то разборки. Поехал не один, боялся, не дай бог, что-то новое „прилепят“. Он сидел со своим сыном в ресторане, пригласил за стол. Я сел, он достал бутылку шампанского и сказал: „Ром, я хочу извиниться — был не прав. Навёл справки, провёл собственное расследование и должен признать — ты чист. Прости, бес попутал“. Человек умел признавать свои ошибки. С того момента мы стали особенно близки.

Я ведь сам ушёл из команды после той игры. Эту историю может подтвердить, к примеру, тогдашний президент клуба Андрей Лексаков. Все ребята, кто был тогда в „Спортакадемклубе“, её прекрасно знают. Другой на месте Кости махнул бы рукой: „Да и хрен с ним“. Но не Сарсания, он добился правды. Мы через многое прошли вместе, для меня это человечище. Его уход — личная трагедия».

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