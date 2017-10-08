Миллер - о Сарсании: «От нас ушел очень светлый и открытый человек»

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании:

«От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола».

Напомним, что спортивный директор «Зенита» Сарсания ушел из жизни в возрасте 49 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.