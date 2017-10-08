Орещук - о Сарсании: «Не могу принять, что ушел мой старый товарищ»

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о том, как он узнал о смерти своего друга — спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании:

«Ехал в машине, когда получил смс от Радимова. Ударил по тормозам, чуть не врезался. Просто не поверил в это. Позвонил знакомому, он общается с сыном Сарсания. Со слов Дениса — в пятницу папе стало плохо, и его отвезли в больницу. К вечеру ему чуть полегчало, но потом снова стало хуже. В субботу он впал в кому на несколько часов, и не приходя в сознание умер на руках у сына.

Главное воспоминание о Сарсания? Сейчас как раз сидим с женой, вспоминаем. Я же познакомился с ней благодаря Косте. Если бы не он, я бы не оказался в Москве и у меня не было бы трёх детей. Где бы я тогда был, чем занимался? Это он перетащил меня в „Спортакадемклуб“. Сарсания попросил Радимова, чтобы он поговорил со мной. Ему нужен был дядька в команду, в моём лице он видел такого футболиста.

Когда „Зениту“ стало плохо и пришёл Фурсенко, кого он позвал? Конечно, Костю. Это один из немногих людей, который бескорыстно поможет. Посмотрите какую команду собрал Сарсания! Всегда говорил — для меня топ-функционер, это Константин Сергеевич. Его уход такая невосполнимая утрата, что, блин… Я до сих пор не верю в это. Переписываюсь с Владом и не могу принять, что ушёл мой старший товарищ».

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