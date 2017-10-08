Адвокат останется у руля сборной Нидерландов до конца года

Шансы сборной Нидерландов на попадание в плей-офф раунд отборочного этапа чемпионата мира остаются иллюзорными. Голландцам необходимо совершить чудо и обыграть Швецию с разницей в 7 голов.
Тем не менее, наставник команды Дик Адвокат останется на своей должности минимум до конца года. Ожидается, что Нидерланды проведут за это время два товарищеских матча. В одном из них «оранжевые» встретятся со сборной Германии.
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После ЧЕ нужна была масштабная реконструкция сборной.
Никто этим не стал заниматься, сейчас собирают "урожай".
После ЧЕ нужна была масштабная реконструкция сборной.
Никто этим не стал заниматься, сейчас собирают "урожай".
Второй крупный турнир без голландцев.....
Как говорит мой товарищ из ближнего зарубежья "Очень большая жаль".........
Второй крупный турнир без голландцев.....
Как говорит мой товарищ из ближнего зарубежья "Очень большая жаль".........