Адвокат останется у руля сборной Нидерландов до конца года

Шансы сборной Нидерландов на попадание в плей-офф раунд отборочного этапа чемпионата мира остаются иллюзорными. Голландцам необходимо совершить чудо и обыграть Швецию с разницей в 7 голов.

Тем не менее, наставник команды Дик Адвокат останется на своей должности минимум до конца года. Ожидается, что Нидерланды проведут за это время два товарищеских матча. В одном из них «оранжевые» встретятся со сборной Германии.

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