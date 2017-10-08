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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
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Спаллетти мог возглавить сборную Италии

сегодня, 15:26

Как сообщают итальянские СМИ, Лучано Спаллетти мог возглавить сборную Италии, однако отказался от этой работы. 

Президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио приглашал на пост главы сборной именно Лучано, пообещав, что его работа будет менее напряженная, чем в «Роме». Однако Спаллетти отказался. Вместо этого федерация обратилась к Джампьеро Вентуре, который не отказал и сейчас руководит сборной Италии. 

В последнее время Вентура очень сильно критикуется со стороны СМИ и ходят слухи о его возможном увольнении

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loko7
сегодня в 15:43
Зачем ему вообще работать, когда Зенит продолжает платить ему неустойку.
Остапчук 67
сегодня в 15:37
Зачем сейчас об этом?
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