Как сообщают итальянские СМИ, Лучано Спаллетти мог возглавить сборную Италии, однако отказался от этой работы.



Президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио приглашал на пост главы сборной именно Лучано, пообещав, что его работа будет менее напряженная, чем в «Роме». Однако Спаллетти отказался. Вместо этого федерация обратилась к Джампьеро Вентуре, который не отказал и сейчас руководит сборной Италии.



В последнее время Вентура очень сильно критикуется со стороны СМИ и ходят слухи о его возможном увольнении.

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