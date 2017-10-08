Китайские инвесторы готовы приобрести «Ливерпуль» за 1 млрд фунтов

Китайские инвесторы желают приобрести «Ливерпуль» за 1 млрд фунтов, сообщают в Англии. Именно такая сумма была озвучена владельцам «красных» во время предварительных переговоров о продаже.

На гостевом матче мерсисайдцев и «Ньюкасла» была замечена Аманда Стейвли — известный посредник в финансовых операциях между Европой и восточным миром. В прошлом году она уже проводила переговоры о продаже «Ливерпуля» между одним из основателей американской компании Fenway Sports Group, владеющей английским клубом, и китайскими бизнесменами.

Fenway Sports Group



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/4627630

В 2008 году Стейвли сыграла важную роль в продаже «Манчестер Сити» шейху Мансуру.

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