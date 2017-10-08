Китайские инвесторы готовы приобрести «Ливерпуль» за 1 млрд фунтов

Китайские инвесторы желают приобрести «Ливерпуль» за 1 млрд фунтов, сообщают в Англии. Именно такая сумма была озвучена владельцам «красных» во время предварительных переговоров о продаже.
На гостевом матче мерсисайдцев и «Ньюкасла» была замечена Аманда Стейвли — известный посредник в финансовых операциях между Европой и восточным миром. В прошлом году она уже проводила переговоры о продаже «Ливерпуля» между одним из основателей американской компании Fenway Sports Group, владеющей английским клубом, и китайскими бизнесменами.
В 2008 году Стейвли сыграла важную роль в продаже «Манчестер Сити» шейху Мансуру.
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Всех волнуют деньги , а не трофеи .
Хотят ровняться на Америку))
Видно богатый Бруклин и Торонто покоя не дают😁
Всех волнуют деньги , а не трофеи .
Хотят ровняться на Америку))
Видно богатый Бруклин и Торонто покоя не дают😁
С нынешними американскими владельцами у «Ливерпуля» и «Арсенала» уже долгое время нет побед в АПЛ.
С нынешними американскими владельцами у «Ливерпуля» и «Арсенала» уже долгое время нет побед в АПЛ.