«Челси» попробует переманить Алекса Сандро

По сообщениям СМИ, «Челси» предпримет попытку переманить защитника «Ювентуса» Алекса Сандро.



Несмотря на то, что бразильский игрок намерен продолжить свою карьеру в Италии, клуб и Лондона попробует заполучить Сандро предложив солидный контракт в размере £6.28 млн в год.



Алекс Сандро является одним из самых надежных игроков Серии А, средняя точность пасов у него составляет 89%. Ранее сообщалось, что «Ювентус» готовит новый контракт для Сандро.

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