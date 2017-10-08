«Барселона» — еще один клуб, желающий подписать Марсьяля

Желающие видеть в своем составе нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля всё множатся. Сегодня стало известно об интересе «Арсенала» к молодому футболисту, а теперь испанские СМИ сообщили, что «Барселона» также предпримет попытку приобрести игрока.

В Каталонии считают, что Марсьяль обладает достаточным талантом, чтобы играть на уровне «блаугранас». 21-летний форвард впечатляюще начал сезон, забив 6 голов и сделав 6 ассистов в девяти матчах за «красных дьяволов».

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