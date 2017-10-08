ПСЖ зимой присоединится к борьбе за Коутиньо

Талант полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо привлек внимание еще одного небедного клуба — ПСЖ. Мерсисайдцам было непросто удержать футболиста этим летом, поэтому многие клубы (в частности, «Барселона»), по слухам, предпримут попытку переманить бразильца во время зимнего трансферного окна.

Пресса отмечает, что Коутиньо — это главное желание президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора клуба Антеро Энрике.

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