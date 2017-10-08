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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 Матч завершен Коста-Рика 1:1 Гондурас
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ПСЖ зимой присоединится к борьбе за Коутиньо

сегодня, 13:05

Талант полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо привлек внимание еще одного небедного клуба — ПСЖ. Мерсисайдцам было непросто удержать футболиста этим летом, поэтому многие клубы (в частности, «Барселона»), по слухам, предпримут попытку переманить бразильца во время зимнего трансферного окна.

Пресса отмечает, что Коутиньо — это главное желание президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора клуба Антеро Энрике.

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Все комментарии
alexov222
сегодня в 13:28
ненасытные мешки
Алексей Буренин
сегодня в 13:27
Неугомонные парижане
жменя семечек
сегодня в 13:14
мне кажется что даже реал так над барсой не глумится как псж
Red_team
сегодня в 13:12
пэсэжэ купит и посадит на банку просто чтобы Барсе не достался, ахах, как же Барса сама себя в угол загнала приобретя такого врага =)
Шуnя771
сегодня в 13:10
Пока есть нефть на Ближнем Востоке надо гнуть цену!))
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:10
Выбор, конечно, хороший.
Но справится ли со всем этим нынешний тренер?
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