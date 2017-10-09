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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Эзатолахи: «Россия - одна из сильнейших сборных Европы»

сегодня, 12:09
РоссияРоссия-:-ИранИранЗавтра в 19:00 Не начался

Полузащитник «Амкара» и сборной Ирана Саид Эзатолахи поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России, который состоится завтра в Казани.

«Я играю в российской лиге и видел матчи сборной России. Сейчас она переживает смену поколений, но остается сильной командой, одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к чемпионату мира и во вторник захочет показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок.

Не думаю, что в матче есть фаворит. Наша команда - гость, но намерена играть на победу. Мы набрали хороший ход в квалификации чемпионата мира и не собираемся сбавлять темп».

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Все комментарии
Гус Пойет
сегодня в 12:15
Походу в контракте у него прописано так говорить
шацк
сегодня в 12:15
Этот Саид сказал всего пару предложений, но столько в его словах бреда и не логичности - как люди умудряются быть такими бестолковыми...
drug01
сегодня в 12:15
Приятные слова....во сне!!!!!
Caniggia
сегодня в 12:14
Издевается, гад!
LOpp
сегодня в 12:12
сборная России такая сильная, что первая попала на ЧМ-2018
bexxx
сегодня в 12:10
Даа и поэтому они где то на 60тых строчках
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