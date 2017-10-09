Эзатолахи: «Россия - одна из сильнейших сборных Европы»

Полузащитник «Амкара» и сборной Ирана Саид Эзатолахи поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России, который состоится завтра в Казани.

«Я играю в российской лиге и видел матчи сборной России. Сейчас она переживает смену поколений, но остается сильной командой, одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к чемпионату мира и во вторник захочет показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок.

Не думаю, что в матче есть фаворит. Наша команда - гость, но намерена играть на победу. Мы набрали хороший ход в квалификации чемпионата мира и не собираемся сбавлять темп».

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