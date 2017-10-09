Министр спорта Польши: «На ЧМ-2018 будем бороться за победу»

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька поделился амбициозными планами Кадры на чемпионате мира 2018 года. По словам министра, поляки вполне могут побороться за победу на турнире.
«Было бы хорошо в следующем году побороться за самый главный трофей. Настоящий профессионал должен ставить перед собой самые высокие задачи. Я рад, что у нас теперь есть команда, которая может смело говорить, что будет бороться за победу на чемпионате мира. Польша сейчас в состоянии победить любого противника».
Банька также ответил на вопрос о возможной встрече сборных Польши и России.
«Финальный матч с Россией? Это было бы прекрасно. Мы можем встретиться с русскими и в плей-офф, если обе команды выйдут из группы», — сказал министр, высказав предположение, что эта игра завершится со счетом 2:0 в пользу поляков.
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Ну забили 4 гола за 6 игр на ЧЕ.....3 раза сыграв в ничью...- не сверх результат...
Отборы в группе где изначально были фаворитами ничего не значат...
Не плохая плеяда игроков выступающая за ведущие европейские клубы такие как Наполи,Бавария,Боруссия и прочие Сампдории......- но назвать Польшу топ-сборной претендующей на что то более чем четвертьфинал - надо быть сильным оптимистом или как минимум министром туризма Польши.....
Ну забили 4 гола за 6 игр на ЧЕ.....3 раза сыграв в ничью...- не сверх результат...
Отборы в группе где изначально были фаворитами ничего не значат...
Не плохая плеяда игроков выступающая за ведущие европейские клубы такие как Наполи,Бавария,Боруссия и прочие Сампдории......- но назвать Польшу топ-сборной претендующей на что то более чем четвертьфинал - надо быть сильным оптимистом или как минимум министром туризма Польши.....
Разомлею я до неприличности
Ковш холодный - и всё позади
Разомлею я до неприличности
Ковш холодный - и всё позади
Верит Банька в сборную
Правда болен тяжело
Бегает в уборную.
Верит Банька в сборную
Правда болен тяжело
Бегает в уборную.
Политические соображения идут в ногу со спортом)
Политические соображения идут в ногу со спортом)