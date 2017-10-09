Министр спорта Польши: «На ЧМ-2018 будем бороться за победу»

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька поделился амбициозными планами Кадры на чемпионате мира 2018 года. По словам министра, поляки вполне могут побороться за победу на турнире.

«Было бы хорошо в следующем году побороться за самый главный трофей. Настоящий профессионал должен ставить перед собой самые высокие задачи. Я рад, что у нас теперь есть команда, которая может смело говорить, что будет бороться за победу на чемпионате мира. Польша сейчас в состоянии победить любого противника».

Банька также ответил на вопрос о возможной встрече сборных Польши и России.

«Финальный матч с Россией? Это было бы прекрасно. Мы можем встретиться с русскими и в плей-офф, если обе команды выйдут из группы», — сказал министр, высказав предположение, что эта игра завершится со счетом 2:0 в пользу поляков.

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