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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Министр спорта Польши: «На ЧМ-2018 будем бороться за победу»

сегодня, 11:09

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька поделился амбициозными планами Кадры на чемпионате мира 2018 года. По словам министра, поляки вполне могут побороться за победу на турнире.

«Было бы хорошо в следующем году побороться за самый главный трофей. Настоящий профессионал должен ставить перед собой самые высокие задачи. Я рад, что у нас теперь есть команда, которая может смело говорить, что будет бороться за победу на чемпионате мира. Польша сейчас в состоянии победить любого противника».

Банька также ответил на вопрос о возможной встрече сборных Польши и России.

«Финальный матч с Россией? Это было бы прекрасно. Мы можем встретиться с русскими и в плей-офф, если обе команды выйдут из группы», — сказал министр, высказав предположение, что эта игра завершится со счетом 2:0 в пользу поляков.

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Все комментарии
Гус Пойет
сегодня в 12:16
Мы тоже. Хотя бы за одну в трёх матчах в группе
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:15
все будут бороться, кто поедит
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:14
Говорить ему никто не запрещал, он и сказал.
Piter SpaM
сегодня в 12:14
Туда немного Фурсенки завезли?)
Overbeer
сегодня в 12:12
О чём эта банька говорит?? Мутко же ясно выразился - чемпионом мира станет Россия))
drug01
сегодня в 12:12
Желаем удачи, а после.....сходить в баньку!
Остапчук 67
сегодня в 12:09
А ведь они будут бороться...
Бессмертный
сегодня в 12:08
Насмешил насчёт победить любого. Убрать из Польши Левандовского и будет обычный середняк.
mat73
сегодня в 11:51
Молодцы, хороший настрой! Но только Россию не выигрывайте, хозяева мундиаля всетаки)))
Mоnоlo
сегодня в 11:46
1/4 их максимум.
eaguar
сегодня в 11:44
таких будет много
Ника228
сегодня в 11:42
хи что Мутко покусал ?
Морозовский
сегодня в 11:40
Банька ! В баньке у вас шансов нет, а вот в финале вам придётся играть не с нами !
Espana-Deutschland
сегодня в 11:40
Хороший настрой! Молодцы! Польша хорошая команда. Желаю им пройти как можно дальше.
Thierry Daniel Henry
сегодня в 11:34
Если не бороться за победу, то нет тогда смысла ехать на ЧМ.
Jeck Denielse
сегодня в 11:31
Не слишком ли все переоценивают эту команду....которая ещё в прошлом месяце влетала датчанам 0:4......и два раза проигравших никакущим голландцам в товарняках ??

Ну забили 4 гола за 6 игр на ЧЕ.....3 раза сыграв в ничью...- не сверх результат...
Отборы в группе где изначально были фаворитами ничего не значат...

Не плохая плеяда игроков выступающая за ведущие европейские клубы такие как Наполи,Бавария,Боруссия и прочие Сампдории......- но назвать Польшу топ-сборной претендующей на что то более чем четвертьфинал - надо быть сильным оптимистом или как минимум министром туризма Польши.....
Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 11:26
Да Вы, Батька, пардон, Банька, бредите!!! Времена польской сборной с Лято во главе уже лет как 35-40 назад прошли, а Вы всё ещё ностальгией живёте..
SonicStar ответил Байкал Иркутск
сегодня в 11:24
Байкал Иркутск:
Это так же как и голландцы хотят победить шведов с разницей в 7 мячей.
Польша в отборе к Евро 2016 обыграла в одну калитку чемпионов мира ) на Евро победители турнира только по пенальти смогли пройти поляков, так что Польша может очень далеко добраться на ЧМ
SonicStar
сегодня в 11:21
С таким составом, как у Польши - обязаны выходить в плей-офф на ЧМ. а там видно будет. Мотивированная Польша может обыграть любого соперника. Новоиспеченных чемпионов мира всухую обыграли, несмотря на основной состав немцев. Естественно, что Польша далеко не фаворит ЧМ, но может выстрелить
Байкал Иркутск ответил SonicStar
сегодня в 11:21
SonicStar:
Почему фантастика? Польша, если на пике, может обыграть кого угодно
Это так же как и голландцы хотят победить шведов с разницей в 7 мячей.
Obdulio Varela
сегодня в 11:20
Учись, Банька, у Владимира Семёныча и почаще окатывайся:

Разомлею я до неприличности
Ковш холодный - и всё позади
vka1970
сегодня в 11:17
Верит Банька в НЛО
Верит Банька в сборную
Правда болен тяжело
Бегает в уборную.
вoлгoдoн
сегодня в 11:17
Вот только не Польша.
Политические соображения идут в ногу со спортом)
SonicStar ответил Байкал Иркутск
сегодня в 11:17
Байкал Иркутск:
Министр спорта фантастики Польши: «На ЧМ-2018 будем бороться за победу»
Почему фантастика? Польша, если на пике, может обыграть кого угодно
denmig
сегодня в 11:15
чего-то вас тут много охотников бороться за победу!!! - вон россия тоже за победу, португалия! и это германия , испания, бразилия - вообще молчат на эту тему!!!
Байкал Иркутск
сегодня в 11:14
Министр спорта фантастики Польши: «На ЧМ-2018 будем бороться за победу»
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