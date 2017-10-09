Казахстанские СМИ о Бородюке: «Этот недотренер везде проваливается»

Одно из ведущих спортивных интернет-изданий Казахстана обрушилось с критикой на главного тренера национальной команды Александра Бородюка. Российского специалиста, который в 7 матчах у руля сборной добился следующих показателей — 0 побед, 1 ничья и 6 поражений, обвиняют в некомпетентности:

«Что можно сказать про Александра Бородюка? Откровенно, иногда его становилось жаль, — просто как тренер он не состоялся, что и доказал в очередной раз в сборной Казахстана. Теперь ему и покинуть нас не так уже просто — кому он еще нужен? Везде проваливается.

Возможно, этот человек сам свято и верит, что результат когда-нибудь придет, но что-то в его работе подсказывает: это фантастика. Просто человек что-то попутал, и иногда создается впечатление, что даже не знает толком своих подопечных, тасуя их по разным позициям на поле. Такого, по-хорошему, было бы можно просто забыть и простить, но он же не желает вовсе уходить — строит планы, как позорить казахстанцев своей работой в дальнейшем. То есть, по сути, этому недотренеру уже все равно — он останется до последнего. Что ж, посмотрим, сколь долго такой специалист продержится в стране, где большинство людей, знающих, кто он такой, его просто уже ненавидят».

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