Казахстанские СМИ о Бородюке: «Этот недотренер везде проваливается»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
  • Главные новости
  • Все новости
17:33
Хайнкес: «„Бавария“ должна следовать модели развития „Реала“»21
17:08
Хави может возглавить сборную Катара13
15:18
Кейн и Левандовски вошли в число номинантов на «Золотой мяч»26
14:05
ЦСКА обыграл «Уфу» в контрольном матче51
13:14
Суарес и Рамос - во второй пятерке претендентов на «Золотой мяч»22
18:24
Пирло: «Готов ли поработать с Конте? Мне нужно время, чтобы принять решение»0
18:16
Пищек получил травму колена1
18:16
Крауч попал в Книгу Рекордов Гиннесса3
18:09
Брозович пропустит дерби с «Миланом»1
18:04
Гранит Джака: «Если предоставить Роналду шанс, он забьёт»2
18:03
Азмун: «Все игроки сборной Ирана - звезды»8
17:57
Кейруш: «Сборная России стала более организованной, сплочённой и дисциплинированной»2
17:52
Дзагоев не сыграет с «Краснодаром»8
17:52
Ужасный промах в матче 4-го дивизиона чемпионата Нидерландов9
17:46
«Арарат» планирует сыграть все домашние матчи на стадионе имени Стрельцова3
17:40
Капелло: «На победу в чемпионате Италии претендуют пять команд»6
17:33
Денис Черышев посетил стадион в Нижнем Новгороде7
17:22
Роналдиньо: «У „Милана“ будут проблемы с тем, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов»1
17:15
Жиру - в тройке претендентов на премию Пушкаша4
16:21
Черчесов: «Сборная Ирана выше классом, чем команда Южной Кореи»24
16:10
Олич: «Для Хорватии матч с Украиной станет игрой года!»34
16:04
Смолов: «У нас все люди разбираются в политике и футболе»32
15:57
Луизиньо продлил контракт с «Депортиво»1
15:50
Глушаков тренировался в общей группе «Спартака», Зобнин занимался индивидуально15
15:38
Судебное разбирательство по делу М'Вила назначено на 22 ноября9

Казахстанские СМИ о Бородюке: «Этот недотренер везде проваливается»

сегодня, 17:43

Одно из ведущих спортивных интернет-изданий Казахстана обрушилось с критикой на главного тренера национальной команды Александра Бородюка. Российского специалиста, который в 7 матчах у руля сборной добился следующих показателей — 0 побед, 1 ничья и 6 поражений, обвиняют в некомпетентности:

«Что можно сказать про Александра Бородюка? Откровенно, иногда его становилось жаль, — просто как тренер он не состоялся, что и доказал в очередной раз в сборной Казахстана. Теперь ему и покинуть нас не так уже просто — кому он еще нужен? Везде проваливается.

Возможно, этот человек сам свято и верит, что результат когда-нибудь придет, но что-то в его работе подсказывает: это фантастика. Просто человек что-то попутал, и иногда создается впечатление, что даже не знает толком своих подопечных, тасуя их по разным позициям на поле. Такого, по-хорошему, было бы можно просто забыть и простить, но он же не желает вовсе уходить — строит планы, как позорить казахстанцев своей работой в дальнейшем. То есть, по сути, этому недотренеру уже все равно — он останется до последнего. Что ж, посмотрим, сколь долго такой специалист продержится в стране, где большинство людей, знающих, кто он такой, его просто уже ненавидят».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Байкал-38
сегодня в 18:09
Тут вопрос можно по другому задать.
Кто другой теперь из нормальных тренеров будет тренировать недосборную Казахстана?!
RussianHorse
сегодня в 18:05
Ну так то верно, Бородюк - несостоявшийся тренер. Чего он добился, как тренер? 3-е место с торпедо в ФНЛ - все.
Jack Dawson
сегодня в 18:03
Бораты разбушевались.
Воин666
сегодня в 18:00
Странно так накидываться на тренера, которого сами же позвали.
Thierry Daniel Henry
сегодня в 17:59
Физрук одним словом.
Адвокат 76
сегодня в 17:58
А про качество исполнителей самих Казахстанских футболистов что же не вспомнили, сам чемпионат казахстана очень слаб, поэтому и футболистов для сборной сильных нет вообще, откуда тогда будет результат у сборной.
mihaluch
сегодня в 17:56
Бубнов, Ловчев и Рейнгольд, берегитесь, к вам на смену идёт Бородюк. У нас в России не писаный закон, кто не умеет тренировать идёт в футбольные эксперты,хотя высшую школу тренеров закончил с отличием.
вованыч 80
сегодня в 17:54
Без мутко бородюк никто!!!тренеришка,как сказал бы этот...,ну как его...дзюба
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:53
Теперь Бородюку придется где-то доказывать обратное.
Сочинский
сегодня в 17:52
А имеет ли право СМИ высказываться в таком ключе?
И ведь дело то не в удачливости или в том кто пойдёт или не пойдёт?!
Mоnоlo
сегодня в 17:51
Очень низко.
Летов
сегодня в 17:48
зачем пригласили недотренера?
Андрей Рудаков
сегодня в 17:47
Неблагодарные , зачем приглашали , заключали контракт, позвали бы кого поудачливее...
Только кому вы нужны ?
rubinovyi2
сегодня в 17:46
Ну,а кто виноват,что больше никто не пошел?
Сочинский
сегодня в 17:45
Жестко, однако!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100