Слуцкий: «У сборной Англии хорошие шансы выиграть лучший в истории чемпионат мира»

Главный тренер «Халл Сити» и бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящем чемпионате мира и шансах национальной команды Англии на победу в турнире:

«Чемпионат мира 2018 года будет лучшим турниром в истории. Мой совет английским любителям футбола: приезжайте в Россию, если хотите увидеть лучший в истории ЧМ. Поверьте, это будет самый лучший турнир.

Будет ли сборная России среди фаворитов? Сложно сказать. Мы, конечно, посмотрим. Это интересное время для болельщиков, все верят, что турнир сложится для нас хорошо.

Сборная Англии? У меня, как вы помните, есть опыт выступления против неё, да, 1:1 на Евро-2016. Так вот у Англии на мой взгляд, сейчас лучшее поколение за последние, быть может, 20 лет. Прошу прощения у Джеррарда, Лэмпарда. Сейчас это поколение Кейна, Алли, Стерлинга, Рэшфорда и других. Но я думаю так. Считаю, у сборной Англии есть хороший шанс выиграть ЧМ-2018. Хотя очевидно, что при этом сейчас есть минимум десять команд, которые имеют аналогичные шансы на победу».

Также Слуцкий, отвечая на вопрос о том, кого бы он взял из российских игроков в «Халл», признался, что остановил бы свой выбор на голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

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