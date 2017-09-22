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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 сегодня Вест Хэм -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 сегодня Атлетико М -:- Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
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Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
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Слуцкий: «У сборной Англии хорошие шансы выиграть лучший в истории чемпионат мира»

сегодня, 05:14

Главный тренер «Халл Сити» и бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящем чемпионате мира и шансах национальной команды Англии на победу в турнире:

«Чемпионат мира 2018 года будет лучшим турниром в истории. Мой совет английским любителям футбола: приезжайте в Россию, если хотите увидеть лучший в истории ЧМ. Поверьте, это будет самый лучший турнир.

Будет ли сборная России среди фаворитов? Сложно сказать. Мы, конечно, посмотрим. Это интересное время для болельщиков, все верят, что турнир сложится для нас хорошо.

Сборная Англии? У меня, как вы помните, есть опыт выступления против неё, да, 1:1 на Евро-2016. Так вот у Англии на мой взгляд, сейчас лучшее поколение за последние, быть может, 20 лет. Прошу прощения у Джеррарда, Лэмпарда. Сейчас это поколение Кейна, Алли, Стерлинга, Рэшфорда и других. Но я думаю так. Считаю, у сборной Англии есть хороший шанс выиграть ЧМ-2018. Хотя очевидно, что при этом сейчас есть минимум десять команд, которые имеют аналогичные шансы на победу».

Также Слуцкий, отвечая на вопрос о том, кого бы он взял из российских игроков в «Халл», признался, что остановил бы свой выбор на голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

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Все комментарии
AlexanderP622 ответил vka1970
сегодня в 06:26
vka1970:
А есть ли у российских болел шанс увидеть лучший в истории чемпионат мира ?
Нет. ЧМ в России будет 77.
zakirjan_87
сегодня в 06:26
Англия вечные неудачники больших турниров

Им всегда чего то не хватает, максимум 1/4
AlexanderP622
сегодня в 06:25
Англия провалится как и всегда. В 2006, 1998 и 2002 Англия провалилась.И в 2010 тоже. В 2018 тоже скорее провалится.
AlexanderP622 ответил sir_Alex
сегодня в 06:24
sir_Alex:
Почему "самый лучший"?? Это он съел что-то несвежее))
Да он 56 походу.
Остапчук 67
сегодня в 06:24
Лучше бы думал о своей команде.
sir_Alex
сегодня в 06:03
Почему "самый лучший"?? Это он съел что-то несвежее))
Баба Яга против
сегодня в 06:02
Давай Леня завлекай бритов,тут их ждут очень.Они нам еще за Севостополь ответят..
Баба Яга против ответил vka1970
сегодня в 06:01
vka1970:
А есть ли у российских болел шанс увидеть лучший в истории чемпионат мира ?
По телевизору увидим,слава темнейшему
vka1970
сегодня в 05:52
А есть ли у российских болел шанс увидеть лучший в истории чемпионат мира ?
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