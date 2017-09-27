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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Идет второй тайм, 76’ Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 78’ Виктория П 2:1 Хапоэль БШ
20:00 76’ Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 76’ Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 79’ Остерсандс 1:0 Герта
20:00 76’ Кельн 0:1 Црвена Звезда
20:00 78’ БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 77’ Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 77’ Лацио 1:0 Зюлте-Варегем
20:00 59’ Ницца 2:0 Витесс
20:00 79’ Русенборг 3:0 Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
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Слуцкий: «Причиной слабых стартов могут быть пропущенные голы на исходе предыдущих встреч»

сегодня, 20:49
Халл СитиХалл Сити-:-Бирмингем СитиБирмингем Сити30.09.2017 в 17:00 Не начался

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий порассуждал о последних неудачах «тигров»:

«Возможно, причина того, что мы не лучшим образом начинаем матчи, кроется в пропущенных голах на исходе предыдущих встреч. Вы пропускаете поздний гол и новый матч начинаете слегка расстроенными. Начинаете больше думать об обороне, чем об атаке. Это проблема психологического характера. Когда долгое время не побеждаешь, то теряешь уверенность.

Когда такое происходит, вы не включаетесь в игру, пока не пропустите. Нам нужно изменить этот момент. Я тренер, это моя работа.

Хороший результат сослужит нам добрую службу, но сейчас у нас нет выбора - нужно выходить на поле и действовать максимально активно в матче против „Бирмингема“. В очередной раз приношу извинения фанатам, но мы очень стараемся изменить ситуацию».

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Все комментарии
Гус Пойет
сегодня в 21:13
Причина ты
Caniggia
сегодня в 21:12
Что за бредятину Лёня несёт? Это ему не в России втюхивать чепуху, используя кучу заумных словечек, наивным болелам, развесившим уши и благодарно соглашающимся с его трепом. Это Англия - родина футбола! Здесь быстро раскусят этого "гроссмейстера Бендера" и попрут смачными и увесистыми пинками восвояси.
Алексей Буренин
сегодня в 21:11
А может в тренере причина, посмотрим что дальше будет
ФорвардЪ
сегодня в 21:06
Все наладиться .
ROMA DROGBA
сегодня в 21:04
Да ладно, Леня давал вью по-английски. Ошибся. От этого такая чушь вышла в переводе
Evgeny Moreman
сегодня в 21:02
Причиной слабых стартов ,могут быть ,большое количество съеденных гамбургеров,совсем запутался Лёня .
Absinthe3
сегодня в 20:59
Пропущенные голы всегда являются причиной поражений) Слуцкий - капитан очевидность)
Anri-R
сегодня в 20:58
странно, что он еще действующий тренер
la-respect0
сегодня в 20:53
Бирму разнесут 3-0.
Russian_spb
сегодня в 20:53
помоему, Леонид чушь сказал.
на него не похоже.
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