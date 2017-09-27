Слуцкий: «Причиной слабых стартов могут быть пропущенные голы на исходе предыдущих встреч»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий порассуждал о последних неудачах «тигров»:

«Возможно, причина того, что мы не лучшим образом начинаем матчи, кроется в пропущенных голах на исходе предыдущих встреч. Вы пропускаете поздний гол и новый матч начинаете слегка расстроенными. Начинаете больше думать об обороне, чем об атаке. Это проблема психологического характера. Когда долгое время не побеждаешь, то теряешь уверенность.

Когда такое происходит, вы не включаетесь в игру, пока не пропустите. Нам нужно изменить этот момент. Я тренер, это моя работа.

Хороший результат сослужит нам добрую службу, но сейчас у нас нет выбора - нужно выходить на поле и действовать максимально активно в матче против „Бирмингема“. В очередной раз приношу извинения фанатам, но мы очень стараемся изменить ситуацию».

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