Слуцкий: «Сегодня наш план сработал. Я очень счастлив»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Бирмингем Сити» (6:1) в матче 11-го тура Чемпионшипа.

«Считаю, что мы и в прошлых играх демонстрировали подобное качество футбола, но не на протяжении 90 минут. Всю неделю мы говорили о том, что нам нужно стабилизировать качество игры на протяжении всей встречи.

Трудно выделить одного или двух игроков. Сегодня наш план сработал. Я смотрел прошлый матч „Бирмингема“, мы поняли, как они играют. Нам было удобно играть против команды с такой расстановкой и философией. Я очень счастлив».

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