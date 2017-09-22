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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
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17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
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19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
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Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
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19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
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19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
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Слуцкий: «В „Халл“ из россиян взял бы Акинфеева. В нашей истории он идёт после Яшина»

сегодня, 02:46

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что из российских игроков предпочёл бы взять в свою команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева:

«Кого бы я взял в „Халл“ из российских игроков? Если бы у меня была такая возможность, то это был бы Игорь Акинфеев. Легенда. Акинфеев очень известен в России. В истории нашего футбола он идёт после легендарного советского вратаря Льва Яшина. Это исторический футболист.

Да, Акинфеев ещё играет. Ему 31 год».

Слуцкий также поделился ожиданиями от предстоящего матча Чемпионшипа против «Рединга».

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 03:08
Слуцкий, ты попробуй сам доживи до зимы.
вованыч 80 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 03:05
Lazio-Kiev:
С ума сошёл в Чемпионшипе! А Рудаков, Дасаев, Банников?! Даже Чанов лучше!
Кто эти люди?
Lazio-Kiev
сегодня в 02:53
С ума сошёл в Чемпионшипе! А Рудаков, Дасаев, Банников?! Даже Чанов лучше!
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