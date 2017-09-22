Слуцкий: «В „Халл“ из россиян взял бы Акинфеева. В нашей истории он идёт после Яшина»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что из российских игроков предпочёл бы взять в свою команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева:

«Кого бы я взял в „Халл“ из российских игроков? Если бы у меня была такая возможность, то это был бы Игорь Акинфеев. Легенда. Акинфеев очень известен в России. В истории нашего футбола он идёт после легендарного советского вратаря Льва Яшина. Это исторический футболист.

Да, Акинфеев ещё играет. Ему 31 год».

Слуцкий также поделился ожиданиями от предстоящего матча Чемпионшипа против «Рединга».

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