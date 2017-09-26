Слуцкий: «В каждом матче у „Халла“ были шансы на победу, но у нас не получалось»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Престона» в матче 10-го тура Чемпионшипа (1:2):

«Когда не выигрываешь пять матчей подряд, то, конечно, теряешь уверенность. Хороший результат очень важен для нашего прогресса. Все разочарованы. Это очень тяжело. В каждом матче у „Халла“ были шансы победить, но у нас не получалось.

Очень тяжело, когда у тебя такие результаты, и тебе не везёт. Когда нет положительного результата, нужно постараться что-нибудь изменить.

Замены сыграли хорошо и помогли изменить ход игры, но мы не смогли победить.

Мы очень близки к хорошим результатам, но нужно делать, а не говорить».

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