Льорис: «Мбаппе способен решить исход большого матча»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис после победы над Болгарией в матче квалификации ЧМ-2018 (1:0), поделился мнением о форварде французской команды Килиане Мбаппе:

«Трудно судить о его игре по матчу с Болгарией. Это было больше похоже на битву. А в такой игре трудно говорить о выступлении одного футболиста. Команда сражалась и победила в этой дуэли непростым путём.

Килиан не должен нести полную ответственность. Он ещё молодой, пускай и очень талантливый. У него пока есть время для прогресса. Он может положиться на свой талант, ведь он способен решить исход даже большого матча».

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