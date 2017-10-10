Производитель спортивной экипировки разорвёт контракт с «Миланом»

Компания Adidas намерена прекратить сотрудничество с «Миланом», экипировку которого она производит почти 20 лет - с 1998 года.

Срок нынешнего трудового соглашения между производителем формы и «россонери» рассчитан до 2023 года, однако в контракте есть пункт, позволяющий Adidas прекратить сотрудничество в одностороннем порядке.

Ожидается, что компания объявит о расторжении контракта в декабре, однако решение, по слухам, уже принято.

Напомним, что в Сети ходят слухи о том, что в следующем сезоне миланский клуб может возглавить нынешний главный тренер «Челси» Антонио Конте.

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