ФИФА: «У нас нет информации о проблемах со строительством стадиона в Самаре»

Директор департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заверил, что стадион в Самаре, на котором запланировано проведение матчей грядущего чемпионата мира, будет построен вовремя:

«Если Самара будет исключена из числа городов-организаторов, то у меня у самого будут проблемы. У меня нет информации о проблемах со строительством стадиона. У них нет другого выбора, только решить проблемы. Так было и перед турнирами в Бразилии и ЮАР».

Ранее сообщалось, что ФИФА получила заверение от властей о том, что стадион в Самаре построят в срок.

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