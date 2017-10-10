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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 35’ Австралия 1:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
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21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
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ФИФА: «У нас нет информации о проблемах со строительством стадиона в Самаре»

сегодня, 11:03

Директор департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заверил, что стадион в Самаре, на котором запланировано проведение матчей грядущего чемпионата мира, будет построен вовремя:

«Если Самара будет исключена из числа городов-организаторов, то у меня у самого будут проблемы. У меня нет информации о проблемах со строительством стадиона. У них нет другого выбора, только решить проблемы. Так было и перед турнирами в Бразилии и ЮАР».

Ранее сообщалось, что ФИФА получила заверение от властей о том, что стадион в Самаре построят в срок.

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 12:31
Скрывают все.
Zidane.5
сегодня в 12:15
Великая и могущественная Россия встает с колен!!
vka1970
сегодня в 12:08
В Газпроме строят нано трон
А люди видят лохотрон.
Некошерная свинья
сегодня в 12:01
Зачем держать директором департамента ФИФА тело, которое не знает того, что знают 150 млн. россиян?
OzonBoy
сегодня в 12:00
Хоть убейте не пойму зачем строить огромный стадион в городе у которого нет команды. Все ляжет на плечи городского бюджета.
Строить с надеждой что потом появится команда??????????? Глупость граничащая с безумием, та же история с Н.Новгородом и Калининградом.. Кто будет их содержать?? Зачем эта страсть неуемная к гигантизму.
Лучше посчитайте какое количество во дворах можно было поставить коробок за эти деньги, а потом требуют молодежь. Откуда она возьмется??
nikoladolgov
сегодня в 11:49
Вроде главного жулика губера Меркушкина сняли, а воруют по старому в Самаре.
Морозовский ответил Смитерс
сегодня в 11:23
Смитерс:
А как же... Но ведь... да ведь Миталька свет Леонтич клятвенно заверял, шта опосля худбола, во всех городах-приёмниках пройдут международные шахматные турниры... а там и межпланетные... думаешь лабеан?
Эпоха вещевых рынков, типа "Чекизона" и Лужи" закончилась - теперь стадионы не зарабатывают. Всё в стране работает только на проект ,соответственно, интереса и конкуренции нет - вот и пусто будет.
Смитерс ответил Морозовский
сегодня в 11:17
Морозовский:
Построят ! После Чемпионата Мира это будет самое пустынное место в Самаре.
А как же... Но ведь... да ведь Миталька свет Леонтич клятвенно заверял, шта опосля худбола, во всех городах-приёмниках пройдут международные шахматные турниры... а там и межпланетные... думаешь лабеан?
Морозовский ответил Kumertau
сегодня в 11:16
Kumertau:
Только не в Самаре
И не только в Самаре.
Kumertau ответил Морозовский
сегодня в 11:15
Морозовский:
Построят ! После Чемпионата Мира это будет самое пустынное место в Самаре.
Только не в Самаре
ДСА
сегодня в 11:11
А где не успеют построить закроют высоким забором.
Морозовский
сегодня в 11:11
Построят ! После Чемпионата Мира это будет самое пустынное место в Самаре.
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