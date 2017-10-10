ФИФА: «У нас нет информации о проблемах со строительством стадиона в Самаре»

Директор департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заверил, что стадион в Самаре, на котором запланировано проведение матчей грядущего чемпионата мира, будет построен вовремя:
«Если Самара будет исключена из числа городов-организаторов, то у меня у самого будут проблемы. У меня нет информации о проблемах со строительством стадиона. У них нет другого выбора, только решить проблемы. Так было и перед турнирами в Бразилии и ЮАР».
Ранее сообщалось, что ФИФА получила заверение от властей о том, что стадион в Самаре построят в срок.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
А люди видят лохотрон.
А люди видят лохотрон.
Строить с надеждой что потом появится команда??????????? Глупость граничащая с безумием, та же история с Н.Новгородом и Калининградом.. Кто будет их содержать?? Зачем эта страсть неуемная к гигантизму.
Лучше посчитайте какое количество во дворах можно было поставить коробок за эти деньги, а потом требуют молодежь. Откуда она возьмется??
Строить с надеждой что потом появится команда??????????? Глупость граничащая с безумием, та же история с Н.Новгородом и Калининградом.. Кто будет их содержать?? Зачем эта страсть неуемная к гигантизму.
Лучше посчитайте какое количество во дворах можно было поставить коробок за эти деньги, а потом требуют молодежь. Откуда она возьмется??