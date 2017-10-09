Мартинес: «Пока мы не знаем, сколько пропустит Феллаини»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о травме полузащитника «красных дьяволов» Маруана Феллаини:

«Медобследование выявило у Маруана Феллаини повреждение связок.

Он отправился в расположение „Манчестер Юнайтед“. Это неприятная травма, но не думаю, что причиной ее стало состояние поля.

Маруан быстро восстанавливается, но у нас есть результаты обследования, и это травма связок. Это может быть как несерьезная, так и очень серьезная травма.

В следующие несколько дней станет ясно, насколько серьезно данное повреждение. Пока еще не спал отек. Пока мы не знаем, сколько он пропустит».

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