Мартинес: «Пока мы не знаем, сколько пропустит Феллаини»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о травме полузащитника «красных дьяволов» Маруана Феллаини:
«Медобследование выявило у Маруана Феллаини повреждение связок.
Он отправился в расположение „Манчестер Юнайтед“. Это неприятная травма, но не думаю, что причиной ее стало состояние поля.
Маруан быстро восстанавливается, но у нас есть результаты обследования, и это травма связок. Это может быть как несерьезная, так и очень серьезная травма.
В следующие несколько дней станет ясно, насколько серьезно данное повреждение. Пока еще не спал отек. Пока мы не знаем, сколько он пропустит».
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