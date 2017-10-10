Пищек в 2017 году уже не сыграет

Травма связок правого колена, которую защитник сборной Польши Лукаш Пищек получил в матче с Черногорией, вывела футболиста из строя на весь остаток 2017 года.

Сперва сообщалось, что 32-летний игрок пропустит несколько недель, но немецкие СМИ утверждают, что представителю дортмундской «Боруссии» на восстановление потребуется гораздо больше времени.

Напомним, что 14 октября «шмели» сыграют с вице-чемпионом прошлого сезона Бундеслиги «РБ Лейпцигом», а дальше предстоит поездка в Кипр на матч с АПОЭЛем.

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