Садьо Мане из-за травмы пропустит до 6 недель

Номинант на «Золотой мяч» Садьо Мане получил травму в матче отборочного раунда чемпионата мира, играя в составе сборной Сенегала.

Повреждение подколенного сухожилия дорого обойдется «Ливерпулю». 14 октября мерсисайдцам предстоит сразиться с «Манчестер Юнайтед», через 3 дня ожидает выездная игра против «Марибора» в Лиге чемпионов, а следующий тур Премьер-Лиги готовит для «красных» серьезное испытание «Тоттенхэмом».

Всё это время Мане не сможет помочь «Ливерпулю». Сообщается, что на восстановление нападающего уйдет до 6 недель.

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