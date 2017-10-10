Полоз: «Не обращал внимания на то, что в концовке в атаке было четыре игрока „Зенита“»

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз поделился мнением о товарищеском поединке с иранцами:

«Перед выходом мне сказали агрессивнее играть, помогать сзади, впереди. Играл я на той же позиции, что и Миранчук. Упрёков со скамейки никаких не было, был только стандартный игровой подсказ. Я не обращал внимания на то, что в концовке в атаке было четыре игрока „Зенита“. Думаю, взаимопонимание у всех хорошее».

Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.

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