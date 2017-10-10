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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
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21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
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Каррера: «Восстановление Зобнина идёт лучше, чем мы думали»

сегодня, 15:48

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о кадровой ситуации в команде:

«Кто готов вернуться в строй уже в ближайших матчах? Наилучшие шансы, пожалуй, у Квинси и у Глушакова. Эта пауза нам очень кстати, потому что появилась возможность перевести дух и побыстрее вернуть в строй кого-то из ребят.

Зе Луиш не готов сыграть против „Ахмата“, а дальше будет видно. Ребров пропустит несколько матчей, но, слава богу, обошлось без серьезных последствий. Джано (хавбеку сегодня исполнилось 25 лет) вернулся из расположения сборной Грузии еще несколько дней назад, он тренируется с командой. Посмотрим, когда он будет готов сыграть

Зобнин? Зоба – просто молодец. Его восстановление идет очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвется в бой, но надо понимать, что у него была тяжелая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся. Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах.

Когда рассчитываю увидеть его на поле в официальных матчах? Думаю, что на сегодня речь может идти о ноябре. О матчах, которые состоятся после паузы в чемпионате России. Но давайте все-таки не будем пока забегать так далеко вперед, а просто пожелаем Зобнину поскорее вернуться в строй и больше не получать таких травм. То же самое касается и других ребят.

Тимофеев, Тигиев? У этих ребят, как известно, серьезные травмы. Думаю, речь идет о том, что они полноценно вернутся в строй только после Нового года».

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Все комментарии
Overbeer
сегодня в 16:59
хорошая новость!
Беренгар
сегодня в 16:59
Столько восторга и по поводу чего? Этот футболист максимум выдал пару средних матчей. Больше ничего не показал.
papic337
сегодня в 16:46
Поспешать надо не торопясь.
ermak6448
сегодня в 16:44
Выздоравливай Роман!
makkie
сегодня в 16:41
Спешить на стоит, у Ромы всё впереди еще - вроде прогнозы были на весну, не раньше.
Василий 50
сегодня в 16:37
Не стоит торопить события.
А Зобнин нужен не только "Спартаку", но и сборной России.
ДСА
сегодня в 16:30
Уж лучше бы к весенней части полностью восстановился, чем рисковать в ноябре на гололеде.
drug01
сегодня в 16:22
Один Зобнин Спартак не спасет
Mоnоlo
сегодня в 16:01
Здоровья!
Gunslinger
сегодня в 15:57
Ну и слава Богу! :)
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