Сарсанию похоронили на кладбище «Ракитки»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сегодня был похоронен на территории Новой Москвы — на кладбище «Ракитки».

Церемонию прощания посетили председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, президент РФПЛ Сергей Прядкин, президент «Зенита» Сергей Фурсенко, главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини, бывший нападающий клуба Александр Кержаков, действующие игроки петербургской команды Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин и Миха Мевля, наставник «Рубина» Курбан Бердыев, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший президент РФС Николай Толстых и другие.

Напомним, что Сарсания ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 лет.

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