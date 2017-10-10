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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
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Сарсанию похоронили на кладбище «Ракитки»

сегодня, 17:12

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сегодня был похоронен на территории Новой Москвы — на кладбище «Ракитки».

Церемонию прощания посетили председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, президент РФПЛ Сергей Прядкин, президент «Зенита» Сергей Фурсенко, главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини, бывший нападающий клуба Александр Кержаков, действующие игроки петербургской команды Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин и Миха Мевля, наставник «Рубина» Курбан Бердыев, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший президент РФС Николай Толстых и другие.

Напомним, что Сарсания ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 лет.

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