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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
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19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
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Бышовец: «Расстроился, что Украина не попала на чемпионат мира»

сегодня, 14:10

Заслуженный тренер СССР Анатолий Федорович Бышовец поделился своим мнением о невыходе сборной Украины на чемпионат мира 2018.

«Было бы очень хорошо, если бы Украина попала на чемпионат мира в Россию. Как бывший игрок, я с предубеждением относился к разговорам, что украинцы могут бойкотировать чемпионат мира в России. Футбол вне политики. Я знаю, какое большое значение имеет для игроков участие в подобных турнирах. Я расстроился - как украинец, бывший игрок „Динамо“ (Киев), воспитанник украинского футбола. У меня добрые отношения с Андреем Шевченко, я с удовольствием вспоминаю его как игрока.

В первом тайме Украина имела возможности, и я думал, что во втором тайме шансы возрастут. К сожалению, этого не произошло. Но результат матча закономерен, потому что во втором тайме хорваты сумели перестроиться и играли с преимуществом. Как бы я ни расстраивался, что не будет Украины, сборная Хорватии придаст чемпионату мира в России больше интриги, сделает его более интересным. У Хорватии хорошая команда: много интересных игроков, и они демонстрируют содержательный футбол. Особенно с большой симпатией отношусь к Луке Модричу. Его игра - это украшение, он придаёт игре команды непредсказуемость в атаке, креативность, делает футбол шахматным».

Сборная Украины проиграла сборной Хорватии 2-0, из-за чего не прошла отбор на чемпионат мира 2018. 

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Все комментарии
Гус Пойет
сегодня в 15:34
Забей! Было бы об чём печалиться
Dominators ответил Байкал-38
сегодня в 15:31
Байкал-38:
Так езжай в украину там и горюй. В России куда не придёшь там везде катастрофа начинается.
Привет . Сразу вспомнился почетный десантник СССР киноактер Михай Волонтир .Который потом на всю Молдавию кричал ** русские оккупанты убирайтесь домой **. Этот думаю такой же .
Académica de Coimbra
сегодня в 15:11
Ахахаха, "он-украинец", ну умора.
Erased
сегодня в 15:10
Так хорваты же в стыки попали. Ещё не факт, что приедут к нам
GSV
сегодня в 15:10
на печи твое место
ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:06
Какой там вне политики. Украинцы сами начинают вой и раздувают с мухи слона. Бедолаги,под акупацией ведь живут.
Project Pandora ответил Байкал-38
сегодня в 15:05
Байкал-38:
Так езжай в украину там и горюй. В России куда не придёшь там везде катастрофа начинается.
    Jum13
    сегодня в 15:05
    Вот чтоб ты понимал - так сборная Украины бойкотирует ЧМ-2018!
    Зиниту нужен каждый
    сегодня в 15:01
      Mоnоlo
      сегодня в 14:54
      Так им и надо.
      Морозовский
      сегодня в 14:21
      Анатолий, езжай домой! Поднимай там футбол - Родина, она, одна! А ты тут горюешь, на чужбине!
      ДСА
      сегодня в 14:20
      Бышовец единственный кто расстроился.
      drug01
      сегодня в 14:18
      Анатолий Федорович скорбит и говорит футбол вне политики только на словах! Хорваты утерли нос и доказали,что на сегодня они сильней! Интересно сможет ли сейчас Бышовец попасть к себе на Родину?????
      Байкал-38
      сегодня в 14:16
      Так езжай в украину там и горюй. В России куда не придёшь там везде катастрофа начинается.
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