Бышовец: «Расстроился, что Украина не попала на чемпионат мира»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Федорович Бышовец поделился своим мнением о невыходе сборной Украины на чемпионат мира 2018.

«Было бы очень хорошо, если бы Украина попала на чемпионат мира в Россию. Как бывший игрок, я с предубеждением относился к разговорам, что украинцы могут бойкотировать чемпионат мира в России. Футбол вне политики. Я знаю, какое большое значение имеет для игроков участие в подобных турнирах. Я расстроился - как украинец, бывший игрок „Динамо“ (Киев), воспитанник украинского футбола. У меня добрые отношения с Андреем Шевченко, я с удовольствием вспоминаю его как игрока.

В первом тайме Украина имела возможности, и я думал, что во втором тайме шансы возрастут. К сожалению, этого не произошло. Но результат матча закономерен, потому что во втором тайме хорваты сумели перестроиться и играли с преимуществом. Как бы я ни расстраивался, что не будет Украины, сборная Хорватии придаст чемпионату мира в России больше интриги, сделает его более интересным. У Хорватии хорошая команда: много интересных игроков, и они демонстрируют содержательный футбол. Особенно с большой симпатией отношусь к Луке Модричу. Его игра - это украшение, он придаёт игре команды непредсказуемость в атаке, креативность, делает футбол шахматным».



Сборная Украины проиграла сборной Хорватии 2-0, из-за чего не прошла отбор на чемпионат мира 2018.

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