Ерохин: «Если „Зенит“ выиграет ЛЕ, готов покрасить волосы в сине-бело-голубой»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Украина. Первая лига
  • Отбор ЧМ. Азия
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Идет второй тайм, 53’ Россия 0:0 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 53’ Сербия (до 21) 2:2 Россия (до 21)
  • Главные новости
  • Все новости
19:44
В ФИФА поступило 2 млн заявок на покупку билетов на чемпионат мира11
19:29
Манчини: «Когда „Зенит“ вернется в Лигу чемпионов, к нам придет множество звезд»38
16:42
«Барселона» продолжит выступления в чемпионате Испании74
14:36
Дубль Кэйхилла вывел Австралию в стыковые матчи26
11:34
Первым систему видеоповторов в России установит «Краснодар»69
20:11
Шовковский: «Сборная Украины недостойна быть на ЧМ-2018»0
20:02
Навас пропустит матч с «Хетафе», но будет готов к «Тоттенхэму»1
19:42
Cмолов - 30-й капитан в истории сборной России3
19:24
Рамос: «Приятно быть в числе лучших в мире»4
19:10
Пострадавший в аварии Агуэро приступил к тренировкам3
18:59
Мостовой: «Не стоит говорить, что сборная России способна выйти и разорвать любого»7
18:50
Гамула: «Многие россияне переживали бы за сборную Украины на чемпионате мира»14
18:45
Вермален зимой перейдет в «Андерлехт»3
18:41
Пищек в 2017 году уже не сыграет2
18:37
Юсупов получил травму связок колена4
18:28
Садьо Мане из-за травмы пропустит до 6 недель7
18:15
Кавани: «Хочу видеть Неймара обладателем „Золотого мяча“»12
17:50
Фассоне: «„Интер“ — как красивая женщина, которая нуждается в сильном мужчине»56
17:46
Россия - Иран: стартовые составы53
17:44
Специалист из Испании пополнил тренерский штаб «Урала»7
17:41
Михайлович продлит контракт с «Торино» до 2019 года1
17:35
«Манчестер Сити» уверен в приобретении Санчеса предстоящей зимой5
17:30
Фассоне: «Если „Милан“ не попадет в Лигу чемпионов, это не будет драмой»7
17:28
Зидан раздумывает над продажей Бэйла из-за его постоянных травм17
17:20
Видаль: «Хочу, чтобы Месси играл на ЧМ-2018»15

Ерохин: «Если „Зенит“ выиграет ЛЕ, готов покрасить волосы в сине-бело-голубой»

сегодня, 18:52

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что готов покрасить волосы в цвета клуба, в случае если они выиграют Лигу Европы.

«Что я готов сделать, если „Зенит“ выиграет Лигу Европы? Покрасить волосы в сине-бело-голубой цвет, можно временной краской. Для празднования, почему нет?» - сказал Ерохин.

Напомним, что на данный момент «Зенит» идет на первом месте в своей группе в ЛЕ. Во втором туре питерцы обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
seregavj955
сегодня в 20:00
Лучше задницу
kokshareal
сегодня в 20:00
ща Ерохин назло будет Зениту мешать тогда...
Alex-96
сегодня в 19:55
И розовый сарафан с леопардовыми лосинами надень, к синим волосам пойдет.
sergan113
сегодня в 19:49
побрейся хотя бы
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:45
Учитывая, что сейчас на улице, по-моему, уже почти половина людей с волосами всех цветов радуги, это обещание выглядит как обещание побриться или поужинать. Вот слабо на 5% зарплаты детям из детдомов мячи купить футбольные, а не становиться миллиардным человеком с крашеными волосами, хотя бы и нетрадиционного цвета)
Аксинья
сегодня в 19:41
Год назад ты был мужиком, а сейчас что с тобой происходит...Видно воздух Балтики пагубно влияет на мужчин...
wingback
сегодня в 19:38
Лучше ноги выпрями...
Аденн
сегодня в 19:38
    Марк Аврелий
    сегодня в 19:32
    Опять вылетят на ранней стадии плей-офф от условного Андерлехта.
    renegade1976
    сегодня в 19:31
    Ерохин, можешь смело ставить свои яйца против победы Спартака в еврокубках! за 95 лет этого не случилось, на твой век хватит!
    Гус Пойет
    сегодня в 19:25
    Маскимум что тебе светит будущей весной это яйца на пасху покрасить
    Некит_Зенит
    сегодня в 19:24
    Зенит выиграет! Приятного просмотра.
    вованыч 80
    сегодня в 19:22
    Красить не придется,не переживай
    nikolah
    сегодня в 19:21
    рано об этом думать,ладно бы в полуфинале уже об этом рассуждал...
    ermak6448
    сегодня в 19:17
    в нижней части тела что ли...!?
    Дракон1988
    сегодня в 19:05
    Лучше с этим не торопиться)
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 19:00
    Эти слова не прибавят Ерохину уважения.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100