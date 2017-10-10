Ерохин: «Если „Зенит“ выиграет ЛЕ, готов покрасить волосы в сине-бело-голубой»

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что готов покрасить волосы в цвета клуба, в случае если они выиграют Лигу Европы.

«Что я готов сделать, если „Зенит“ выиграет Лигу Европы? Покрасить волосы в сине-бело-голубой цвет, можно временной краской. Для празднования, почему нет?» - сказал Ерохин.

Напомним, что на данный момент «Зенит» идет на первом месте в своей группе в ЛЕ. Во втором туре питерцы обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.

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