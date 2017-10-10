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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Идет второй тайм, 54’ Россия 0:0 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 54’ Сербия (до 21) 2:2 Россия (до 21)
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Мостовой: «Не стоит говорить, что сборная России способна выйти и разорвать любого»

сегодня, 18:59
РоссияРоссия0 : 0ИранИранИдет второй тайм

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал своей прогноз на матч россиян со сборной Ирана:

«Сборная России три дня назад провела сложный матч. Победу над Южной Кореей нельзя назвать уверенной. Поначалу корейцы показывали очень хороший футбол. Но затем они пропустили гол в раздевалку, за две минуты дважды забили в свои ворота. После этого игра была сделана.

Чуда от российской сборной ждать не стоит. Совсем недавно, перед Кубком Конфедераций мы кричали, что у нас всё хорошо и замечательно. Выиграли у Новой Зеландии, и всё. После последующих двух поражений шум утих, и все забыли, что у нас проводился Кубок Конфедераций. Сейчас обыграли корейцев, везде пишут, что игра налажена. Да, определённый костяк наигрывается. Но не стоит говорить о том, что российская сборная способна выйти на поле и разорвать любого соперника. С Ираном сыграем либо вничью, либо выиграем со счётом 2:1».

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Все комментарии
Mоnоlo
сегодня в 19:54
Очевидно что кроме Габона сб. России не сможет разорвать никого.
renegade1976
сегодня в 19:22
Сборная России способна только выйти на поле, разорвать телогрейку и уйти бухать дальше!
Байкал-38
сегодня в 19:13
Мостовой матч с Динамо не смотрел что ли?!
Caniggia
сегодня в 19:12
Правильно говорить, что сборная России может выйти на поле и слить кому угодно.
Owl Fake
сегодня в 19:11
Смешно говорить такое о команде седьмого десятка рейтинга.
Ironyfan
сегодня в 19:04
Так реально кто-то говорит и думает!?))
Уровень таков,что сидим и ждём - не сыграть бы вничью дома с Ираном . Наши могут.
Остапчук 67
сегодня в 19:02
Так говорят только глупые люди.
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