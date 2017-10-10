Мостовой: «Не стоит говорить, что сборная России способна выйти и разорвать любого»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал своей прогноз на матч россиян со сборной Ирана:

«Сборная России три дня назад провела сложный матч. Победу над Южной Кореей нельзя назвать уверенной. Поначалу корейцы показывали очень хороший футбол. Но затем они пропустили гол в раздевалку, за две минуты дважды забили в свои ворота. После этого игра была сделана.

Чуда от российской сборной ждать не стоит. Совсем недавно, перед Кубком Конфедераций мы кричали, что у нас всё хорошо и замечательно. Выиграли у Новой Зеландии, и всё. После последующих двух поражений шум утих, и все забыли, что у нас проводился Кубок Конфедераций. Сейчас обыграли корейцев, везде пишут, что игра налажена. Да, определённый костяк наигрывается. Но не стоит говорить о том, что российская сборная способна выйти на поле и разорвать любого соперника. С Ираном сыграем либо вничью, либо выиграем со счётом 2:1».

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