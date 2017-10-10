Гамула: «Многие россияне переживали бы за сборную Украины на чемпионате мира»

Игорь Гамула, работавший некоторое время тренером в чемпионате Украины, уверен, что украинская сборная после вылета из борьбы за попадание на чемпионат мира не нуждается в смене наставника:

«Михаила Фоменко сместили зря? Считаю, Фоменко выложился по полной, добился всевозможных результатов. Плюс возраст… Ну вы сами понимаете. Шевченко нужно дать еще поработать – как минимум, один цикл. Не надо сейчас ничего менять. Атмосфера внутри команды, насколько я знаю, хорошая, комфортная.

Это все какие-то спекуляции, что сборная Украины не поехала бы на чемпионат мира… Говорить можно все, что хочешь. Вообще-то если бы украинцы отказались, последовали бы очень серьезные санкции со стороны ФИФА. Уверен, у команды Шевченко в России было бы очень много поклонников. Никаких проблем не возникло бы. Многие россияне переживали бы за эту команду. Простые люди не связывают футбол с политикой!»

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