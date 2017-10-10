Роналдиньо: «Возвращение Анчелотти в „Милан“ станет прекрасным шагом»

Бывший футболист «Милана» Роналдиньо считает, что покинувший «Баварию» Карло Анчелотти прекрасно бы подошел на роль главного тренера «россонери»:

«Карло Анчелотти наряду с Гвардиолой — одни из лучших тренеров в мире. Понятно, что если „Милан“ решится на перемены, то возвращение Анчелотти станет прекрасным шагом. Он знаком со структурой клуба, его здесь все любят, особенно игроки.

Когда меняешь наставников настолько часто, может, стоит дать тренеру время на внедрение своей тактической схемы, к которой привыкнут игроки. Хотя Монтелла знает об этой закономерности по некоторым клубам. Особенно по клубам вроде „Милана“, где много времени не дают».

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