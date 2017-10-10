Роналдиньо: «Возвращение Анчелотти в „Милан“ станет прекрасным шагом»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
    Всего голосов: 2119
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Украина. Первая лига
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 сегодня Тринидад и Тобаго -:- США
03:00 сегодня Гондурас -:- Мексика
03:00 сегодня Панама -:- Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 сегодня Парагвай -:- Венесуэла
02:30 сегодня Бразилия -:- Чили
02:30 сегодня Эквадор -:- Аргентина
02:30 сегодня Перу -:- Колумбия
02:30 сегодня Уругвай -:- Боливия
  • Главные новости
  • Все новости
00:16
Стали известны соперники сборной России в Лиге Наций10
23:56
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-201828
23:37
Франция одержала победу над белорусами и вышла на ЧМ-20189
23:37
Нидерланды не смогли обыграть Швецию с разницей в 7 мячей31
23:34
Португалия обыграла Швейцарию и вышла на ЧМ-201856
00:38
Дешам: «Я счастлив за игроков сборной Франции. Они заслужили чемпионат мира»0
00:25
Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов7
00:14
Левандовски — лучший бомбардир европейского отборочного турнира ЧМ-20183
23:56
Монтелла: «Нам надо обыграть „Интер“ любым способом»1
23:40
Эстония в концовке уступила Боснии и Герцеговине1
23:39
Люксембург и Болгария разошлись миром1
23:38
Латвия отправила четыре мяча в ворота Андорры2
23:38
Бельгия разгромила Кипр6
23:36
Венгрия в конце матча дожала Фареры0
23:33
Греция разгромила Гибралтар2
23:24
Эден Азар и Торган Азар впервые забили в одном матче2
23:01
Матч «Ахмат» – «Спартак» обслужит Мешков, игру «Краснодара» и ЦСКА – Левников5
23:00
Роббен сравнялся с Бергкампом по голам за сборную Нидерландов5
22:45
Заболотный: «Приятно играть при таком количестве болельщиков»2
22:39
Лунев: «В дебютном матче за сборную России хотел сыграть „на ноль“»8
22:22
Пономарев: «Игроки сборной России передвигались как черепахи Тортиллы»14
22:06
Кейруш - о голе Азмуна: «В сборной Ирана мы воодушевляем игрока на правильную мотивацию»0
22:02
Сорокин: «Сборной Украины было бы комфортно на ЧМ. Футбол должен быть вне политики»18
21:54
Тренер сборной Ирана: «Я получил наслаждение от игры со сборной России»6
21:46
Черчесов: «Сборная Ирана сыграла уверенно»16

Роналдиньо: «Возвращение Анчелотти в „Милан“ станет прекрасным шагом»

вчера, 23:14

Бывший футболист «Милана» Роналдиньо считает, что покинувший «Баварию» Карло Анчелотти прекрасно бы подошел на роль главного тренера «россонери»:

«Карло Анчелотти наряду с Гвардиолой — одни из лучших тренеров в мире. Понятно, что если „Милан“ решится на перемены, то возвращение Анчелотти станет прекрасным шагом. Он знаком со структурой клуба, его здесь все любят, особенно игроки. 

Когда меняешь наставников настолько часто, может, стоит дать тренеру время на внедрение своей тактической схемы, к которой привыкнут игроки. Хотя Монтелла знает об этой закономерности по некоторым клубам. Особенно по клубам вроде „Милана“, где много времени не дают». 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
A.C.Milan ответил Mоnоlo
сегодня в 00:35
Mоnоlo:
Шагом для чего? Для позора? Ачелотти не умеет строить команды.
Видать когда Анчелотти строил команды, ты еще у папы была.
Mоnоlo
вчера в 23:50
Шагом для чего? Для позора? Ачелотти не умеет строить команды.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100