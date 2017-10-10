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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 74’ Греция 3:0 Гибралтар
21:45 Идет второй тайм, 71’ Франция 2:1 Беларусь
21:45 69’ Люксембург 1:1 Болгария
21:45 Идет второй тайм, 70’ Нидерланды 2:0 Швеция
21:45 71’ Венгрия 0:0 Фареры
21:45 70’ Латвия 4:0 Андорра
21:45 Идет второй тайм, 72’ Португалия 2:0 Швейцария
21:45 69’ Бельгия 3:0 Кипр
21:45 68’ Эстония 0:1 Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Матч завершен Россия 1:1 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 Матч завершен Сербия (до 21) 3:2 Россия (до 21)
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Ховард: «Ничья — скользкий путь. Сборная США будет настроена агрессивно»

сегодня, 21:45
Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго-:-СШАСШАЗавтра в 03:00 Не начался

11 октября в 3:00 по московскому времени сборная США проведет важнейший матч отбора к чемпионату мира со сборной Тринидада и Тобаго. Американцев может устроить и ничья, но голкипер Тим Ховард уверен, что нужно настраиваться на победу:

«Ничья — это скользкий путь. Если матч закончится с равным счетом, это будет здорово, но это не значит, что мы планируем играть на ничью. Мы выйдем на поле с агрессивным настроем, постараемся реализовать свои шансы и сыграть достаточно хорошо для победы».

Напомним, что в минувшем туре зоны КОНКАКАФ американцы разгромили сборную Панамы.

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