11 октября в 3:00 по московскому времени сборная США проведет важнейший матч отбора к чемпионату мира со сборной Тринидада и Тобаго. Американцев может устроить и ничья, но голкипер Тим Ховард уверен, что нужно настраиваться на победу:

«Ничья — это скользкий путь. Если матч закончится с равным счетом, это будет здорово, но это не значит, что мы планируем играть на ничью. Мы выйдем на поле с агрессивным настроем, постараемся реализовать свои шансы и сыграть достаточно хорошо для победы».

Напомним, что в минувшем туре зоны КОНКАКАФ американцы разгромили сборную Панамы.

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