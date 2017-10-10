Кейруш - о голе Азмуна: «В сборной Ирана мы воодушевляем игрока на правильную мотивацию»

Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш ответил на вопрос, почему нападающий Сердан Азмун забивает за национальную команду, но не может этого сделать, выступая в составе «Рубина»:

«Как такового секрета нет. Азмун талантлив, но еще молод. Когда мы говорим об играх за сборную, мы воодушевляем игрока на правильную мотивацию. Не забывайте, что Сердар меняет клубы, ему еще нужно время для адаптации; получив опыт, он сможет справляться с давлением и проявлять свои способности.

В нашей команде только одному игроку 30 лет, все остальные молоды и еще не так опытны, нужно время».

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