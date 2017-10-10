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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 74’ Греция 3:0 Гибралтар
21:45 Идет второй тайм, 71’ Франция 2:1 Беларусь
21:45 69’ Люксембург 1:1 Болгария
21:45 Идет второй тайм, 70’ Нидерланды 2:0 Швеция
21:45 71’ Венгрия 0:0 Фареры
21:45 70’ Латвия 4:0 Андорра
21:45 Идет второй тайм, 72’ Португалия 2:0 Швейцария
21:45 69’ Бельгия 3:0 Кипр
21:45 68’ Эстония 0:1 Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Матч завершен Россия 1:1 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 Матч завершен Сербия (до 21) 3:2 Россия (до 21)
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Кейруш - о голе Азмуна: «В сборной Ирана мы воодушевляем игрока на правильную мотивацию»

сегодня, 22:06
РоссияРоссия1 : 1ИранИранМатч завершен

Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш ответил на вопрос, почему нападающий Сердан Азмун забивает за национальную команду, но не может этого сделать, выступая в составе «Рубина»:

«Как такового секрета нет. Азмун талантлив, но еще молод. Когда мы говорим об играх за сборную, мы воодушевляем игрока на правильную мотивацию. Не забывайте, что Сердар меняет клубы, ему еще нужно время для адаптации; получив опыт, он сможет справляться с давлением и проявлять свои способности.

В нашей команде только одному игроку 30 лет, все остальные молоды и еще не так опытны, нужно время».

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