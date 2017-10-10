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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Идет второй тайм, 53’ Россия 0:0 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 53’ Сербия (до 21) 2:2 Россия (до 21)
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Манчини: «Когда „Зенит“ вернется в Лигу чемпионов, к нам придет множество звезд»

сегодня, 19:29

Рулевой «Зенита» Роберто Манчини рассказал итальянским журналистам о перспективах петербургского клуба:

«„Интер“ навсегда останется в моем сердце, но я сказал им, что вернусь за границу, где чувствую себя более счастливым.

Премьер-Лига — лучший чемпионат, но могу вас заверить, что „Зенит“ — это очень престижный клуб. Когда мы вернемся в Лигу чемпионов, к нам придет множество звезд, вот увидите. Прямо сейчас я не уверен, что они захотят выбрать Санкт-Петербург».

В последнем туре РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Анжи», но по-прежнему продолжает удерживать лидерство в чемпионате.

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Все комментарии
Nikola45 ответил Alex-96
сегодня в 20:10
Alex-96:
На деньги “народного достояния” хоть месси с роналдкой приглашай.
Ек макарек! А по Железной Дороге все бесплатно ездят ))) Три шкуры дерет РЖД ))
Nikola45 ответил Адвокат 76
сегодня в 20:09
Адвокат 76:
Не уверен что звёзды захотят в Зенит приходить сами, скорее Газпрём купит и то вряд ли звёзд, а так себе игроков чуть повыше уровня чем сейчас.
Есть команды которые не покупают? )) В которых за дарма играют? )) Назовите! ))
Alex-96
сегодня в 20:08
На деньги “народного достояния” хоть месси с роналдкой приглашай.
Nikola45 ответил da83
сегодня в 20:08
da83:
за счёт московских бабушек, естественно.
Спартаковских ))
Адвокат 76
сегодня в 20:07
Не уверен что звёзды захотят в Зенит приходить сами, скорее Газпрём купит и то вряд ли звёзд, а так себе игроков чуть повыше уровня чем сейчас.
Nikola45 ответил artsinalex
сегодня в 20:07
artsinalex:
А когда Зенит в очередной раз обделается с этими звездами, сразу пойдет отток!!!
Спартак в ЛЧ и то никого не загнать! )) Поздравляю Спартак вошел в первую сотню рейтинга УЕФА ))
Nikola45 ответил 008Maximus
сегодня в 20:05
008Maximus:
Футбол штука непредсказуемая, тебя к этому времени может и не быть!
Вы гадость написали!
da83 ответил Ministri Krasnodar
сегодня в 20:05
Ministri Krasnodar:
А за чей счет банкет?
за счёт московских бабушек, естественно.
Nikola45 ответил Mоnоlo
сегодня в 20:04
Mоnоlo:
Месси с Роналду перейдут в великий Зенит?
Мы примем! ))
Серёга за ЦСКА ответил Igo0rek
сегодня в 20:01
Igo0rek:
Эту корову он будет доить до последнего.
Написал болел МС ахаха
nikolah
сегодня в 19:59
поглядим
008Maximus
сегодня в 19:59
Футбол штука непредсказуемая, тебя к этому времени может и не быть!
Ministri Krasnodar
сегодня в 19:56
А за чей счет банкет?
Брулин
сегодня в 19:56
Очень надеюсь,что РФПЛ не превратится в театр одного актёра как КХЛ со СКА.
Василий 50
сегодня в 19:56
А этих что, на выход?
Dominators
сегодня в 19:55
Да , и на камнях вырастут деревья . Большие , большие .Нам открытым текстом говорят о необходимости вложений в новых игроков на большие суммы . Потому что звезды стоят дорого и получают огромные гонорары .
Mоnоlo
сегодня в 19:52
Месси с Роналду перейдут в великий Зенит?
eaguar
сегодня в 19:52
Надеюсь Божович опустит вас с небес на землю .
Napoleon Bonapart
сегодня в 19:51
А кто-нибудь знает, когда он последний раз температуру мерял?
Котэ-каратэ ответил Alexander Smakhtin
сегодня в 19:50
Alexander Smakhtin:
Но это не точно!
drug01
сегодня в 19:48
Роберто выпоняет только свою задачу,прикупить звезд и взять Лигу чемпионов? А где будет играть резерв для сборной его не касается.
artsinalex
сегодня в 19:48
А когда Зенит в очередной раз обделается с этими звездами, сразу пойдет отток!!!
требл
сегодня в 19:46
Конечно приедут, в составе соперников, громить Зенит у него на поле.
d_fincher
сегодня в 19:45
Правильно! У России много денег - Миллер не раз это доказывал.
Vladimir808 ответил susanin ultrazenith
сегодня в 19:45
susanin ultrazenith:
Даёшь Месси и Суареса!
Кавани, Неймар, Игуаин, Дебрюйне, Кейн, Алли, и т.д. по списку)))))
Аденн
сегодня в 19:43
    Xtraz
    сегодня в 19:42
    Ромеро, Гарай, Сабалета, ну и по мелочи вроде Дибалы и Игуаина. Почти полный комплект вроде аргентинцев?
    Alexander Smakhtin
    сегодня в 19:41
    Но это не точно!
    wingback
    сегодня в 19:39
    Пока что множество зюб...
    Филипповых
    сегодня в 19:39
    даешь зэниту мэси
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