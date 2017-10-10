Манчини: «Когда „Зенит“ вернется в Лигу чемпионов, к нам придет множество звезд»

Рулевой «Зенита» Роберто Манчини рассказал итальянским журналистам о перспективах петербургского клуба:

«„Интер“ навсегда останется в моем сердце, но я сказал им, что вернусь за границу, где чувствую себя более счастливым.

Премьер-Лига — лучший чемпионат, но могу вас заверить, что „Зенит“ — это очень престижный клуб. Когда мы вернемся в Лигу чемпионов, к нам придет множество звезд, вот увидите. Прямо сейчас я не уверен, что они захотят выбрать Санкт-Петербург».

В последнем туре РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Анжи», но по-прежнему продолжает удерживать лидерство в чемпионате.

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