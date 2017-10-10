Буффон: «Когда представляешь Италию на ЧМ, невозможно не мечтать о победе»

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон рассуждает о своей карьере и отмечает, что сборной Италии по силам побороться за победу на чемпионате мира-2018:

«Периодически думаю о том, что нечасто можно встретить 40-летнего футболиста. Я начинал играть с парнями, которые родились в 60-е, а заканчиваю с теми, кто появился на свет уже в 2000-е. Этим я могу гордиться. Футбол сильно изменился, сейчас стало сложнее, но я все еще остаюсь главным героем этой истории.

Можем ли мы мечтать о победе на чемпионате мира? Надеюсь, что мы сможем победить. Нам нужна эта победа. Когда ты представляешь сборную Италии и принимаешь участие в таком соревновании, просто невозможно не мечтать о победе.

Никогда мне не приходилось начинать турнир и думать о том, что мы потерпим поражение».

Ранее Буффон рассказал о том, что значит для него победа на мундиале.

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