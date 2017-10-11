Пике разозлился на политиков, сидящих «в телефоне», когда решается судьба Каталонии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, известный своей четкой политической позицией, разозлился на политиков, уткнувшихся в свои мобильные телефоны в каталонском парламенте, пока решалась судьба региона:

«Вы меня, конечно, извините, но это просто позор, когда все эти представители парламента используют мобильные телефоны в то время, пока решается судьба Каталонии».

В итоге глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости, но она пока не вступила в действие.

Piqué critica el uso del móvil de los políticos mientras se decide el futuro de Cataluña https://t.co/af08AZ7bzh pic.twitter.com/H99DcuH1kM — MARCA (@marca) 10 октября 2017 г.

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