Дешам: «Я счастлив за игроков сборной Франции. Они заслужили чемпионат мира»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился первыми эмоциями после победы его команды над Беларусью, которая принесла французам прямую путевку на чемпионат мира:

«Мы прошли сложный путь, да и сегодняшний матч простым не назовешь. Однако мы достигли своей цели и я очень рад за игроков — они этого заслужили. Мы счастливы, хотя наш выход на чемпионат мира вполне естественный и логичный, учитывая класс игроков, которыми я располагаю.

Сегодня не всё получалось так, как хотелось, беларусы не собиралась опускать руки».

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