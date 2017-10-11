Прорабатывается возможность бесплатного посещения «Ростов-Арены» для детей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен обеспечить детям до 13 лет возможность посещать футбольные матчи на стадионе «Ростов-Арена» бесплатно или по льготной цене после ЧМ-2018, о чем сообщила пресс-служба губернатора.

«Необходимо предоставить возможность детям до 12 или 13 лет вместе с родителями приходить на футбольные матчи на новый стадион бесплатно либо по льготной цене. Во-первых, это возможность привлечь внимание детишек к футболу. Во-вторых, это возможность для родителей лишний раз пообщаться с ребенком. В-третьих, это популяризация спорта не только в Ростове, но и в Ростовской области, эта схема уже успешно работает в ряде стран Европы».

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