Алвес хочет убедить Санчеса перейти в ПСЖ

Защитник ПСЖ Дани Алвес хочет, чтобы клуб приобрел нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, к которому парижане проявляли интерес. Чилиец знаком с бразильцем по игре за «Барселону». Алвес хочет воздействовать на Санчеса, который следующим летом станет свободным агентом. По данным источника, бразилец уже поспособствовал переходу Неймара из «Барселоны» в ПСЖ прошлым летом.

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