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В «Барселоне» сообщили, что готовы купить Коутиньо зимой

сегодня, 15:39

«Барселона» готова купить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо уже грядущей зимой. Об этом сообщил один из руководителей клуба Оскар Грау.

«Мы готовы подписать Коутиньо во время зимнего трансферного окна, однако надо всё тщательно взвесить, ведь если кто-то придет в команду, то нужно и кого-то продать. Что касается прибыли от продажи Неймара, то нам нужно забыть об этом. После уплаты всех налогов мы получили за него 188 млн евро».

По слухам, и сам «Ливерпуль» готов продать бразильца зимой.

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Все комментарии
Red_team
сегодня в 15:53
"Что касается прибыли от продажи Неймара, то нам нужно забыть об этом. После уплаты всех налогов мы получили за него 188 млн евро, а именно столько от нас потребовал Месси, как свою долю за совершение этой сделки"
Рауль и Зидан
сегодня в 15:52
В 2014 году , Платини , за меньшее наказал эти клубы за нарушение ФФП , в размере 60 лямов . Потом коррупционера убрали , и честного Чаферина поставили , только честный Чафирин ничего сделать не может , потому что все там по правилам , а вы как думали ?
drug01
сегодня в 15:50
Надо покупать!
Рауль и Зидан
сегодня в 15:46
Вот действия нормального топ клуба на трансферы , это я к вам обращаюсь болелы мешков Сити и ПСЖ ,в последнее время вас чет дофига стало . Прежде чем кого то купить , надо кого то продать , и только после этого делать большую покупку . Если Барса не может себе позволить, просто так купить дорогого футболера, то какого фига ваши мешки могут ? Сити каждый год , не кого не продавая , по 200 миллионов тратит , ПСЖ туда же . Барса прибыльный клуб , ПСЖ и Сити убыточные .Так на каком основании , клуб который зарабатывает больше всех , не может тратить столько , сколько убыточные клубы ?
киэнджин
сегодня в 15:42
Свежие кадры нужны нам в центр....Порой Ракитича и Иньесты нам мало..слишком...
Паулинье легенда тоже хорош..
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