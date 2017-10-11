В «Барселоне» сообщили, что готовы купить Коутиньо зимой

«Барселона» готова купить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо уже грядущей зимой. Об этом сообщил один из руководителей клуба Оскар Грау.

«Мы готовы подписать Коутиньо во время зимнего трансферного окна, однако надо всё тщательно взвесить, ведь если кто-то придет в команду, то нужно и кого-то продать. Что касается прибыли от продажи Неймара, то нам нужно забыть об этом. После уплаты всех налогов мы получили за него 188 млн евро».

По слухам, и сам «Ливерпуль» готов продать бразильца зимой.

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