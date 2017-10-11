ПСЖ готов предложить £90 млн за Канте

Как утверждают СМИ, ПСЖ готов предложить £90 млн за полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.



Сообщается, что французский клуб решительно намерен купить Канте, а футболист отчаянно желает вернуться на родину в Париж. Н'Голо Канте уже дважды выигрывал Премьер-Лигу в составе «Лестера» и «Челси». Лондонский клуб приобрел игрока за £32 млн и теперь имеет возможность выручить в 3 раза больше.



Ранее сообщалось, что ПСЖ пристально следит за Н'Голо Канте.

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