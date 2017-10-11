«Милан» и «Ливерпуль» нацелены на Обамеянга

Как сообщают СМИ, «Ливерпуль» и «Милан» нацелены на покупку нападающего «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Летом ходило много разговоров о возвращении Обамеянга в «Милан», однако из-за того, то миланский клуб не предпринял решительных шагов, сделка сорвалась. Но в любой момент интерес итальянцев может возобновиться. Помимо этого, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп также может предложить свою команду в качестве продолжения карьеры для 28-летнего нападающего.



Ранее Пьер-Эмери Обамеянг признавался, что никогда не хотел играть в Англии.

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