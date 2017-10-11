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«Ливерпуль» согласился отпустить Коутиньо в «Барселону» этой зимой

сегодня, 13:50

Полузащитник Филиппе Коутиньо заключил соглашение с «Ливерпулем» о том, что он волен покинуть клуб в январе, чтобы присоединиться к «Барселоне». Об этом сообщают источники в Испании.

Таким образом мерсисайдцы пошли на компромисс между своими интересами и интересами бразильца, который по-прежнему желает переехать в Каталонию. Тем не менее, «Барселона» должна сделать «разумное предложение», иначе сделка не состоится. Какие деньги подразумеваются под этим словосочетанием не сообщается, однако есть предположение, что «блаугранас» достаточно предложить столько же, сколько и минувшим летом — порядка 110 млн евро.

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Все комментарии
Cules2013
сегодня в 14:17
Он сейчас Ливерпулю, как пятая нога собаке. Летом не ушёл, хотя бойкотировал как мог. Потом то ли травма, то ли просто воспитательная работа от тренера. А там уже с Мане и Салахом и без него игра идёт.
Все подшучивали над трансфером Паулиньо, хотя зря, ну это понятно, от брака информации о нём и недооценки.
А вот Коут, как раз таки, нам не нужен, тем более за 110. Красная цена 70-80.
Barça Mes Que Un Club
сегодня в 14:16
Хорошая новость.
BorZ105
сегодня в 14:14
УАхаха.. где то я уже это видел. А да летом он тоже почти перешел в барсу)))))
Y.N.W.A.
сегодня в 14:04
Ура. Мане травмирован, Коута продают, в защите у нас Клавани и Ловрен, в полузащите Хендерсон, Джан бесплатно собирается уходить в Юве, впереди напа играет номинально полузащитник, Старридж вообще в какой-то другой реальности находится. Поздравляю, скаузеры, нам выпала честь болеть за самый валидольный клуб мира)
Tysоn
сегодня в 13:59
На понижение пойдет..
Андрей Григорьян ответил Ruslan3132
сегодня в 13:58
Ruslan3132:
а у них есть такие деньги после -148лямов за Дембеле? )
Конечно есть!!! У них без продажи Неймара были деньги на Верратти а тут продажа Неймара плюс убрать пару играков таких как Арда,Вермален,Рафинья да они еще в плюсе будут !
Ruslan3132
сегодня в 13:52
а у них есть такие деньги после -148лямов за Дембеле? )
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