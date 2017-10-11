«Ливерпуль» согласился отпустить Коутиньо в «Барселону» этой зимой

Полузащитник Филиппе Коутиньо заключил соглашение с «Ливерпулем» о том, что он волен покинуть клуб в январе, чтобы присоединиться к «Барселоне». Об этом сообщают источники в Испании.
Таким образом мерсисайдцы пошли на компромисс между своими интересами и интересами бразильца, который по-прежнему желает переехать в Каталонию. Тем не менее, «Барселона» должна сделать «разумное предложение», иначе сделка не состоится. Какие деньги подразумеваются под этим словосочетанием не сообщается, однако есть предположение, что «блаугранас» достаточно предложить столько же, сколько и минувшим летом — порядка 110 млн евро.
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Все подшучивали над трансфером Паулиньо, хотя зря, ну это понятно, от брака информации о нём и недооценки.
А вот Коут, как раз таки, нам не нужен, тем более за 110. Красная цена 70-80.
Все подшучивали над трансфером Паулиньо, хотя зря, ну это понятно, от брака информации о нём и недооценки.
А вот Коут, как раз таки, нам не нужен, тем более за 110. Красная цена 70-80.