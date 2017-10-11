Кака: «Я точно знаю только то, что не буду игроком „Орландо Сити“»

Полузащитник «Орландо Сити» Кака пояснил свои слова о завершении карьеры, отметив, что речь сейчас идет об уходе из клуба МЛС, а не из футбола.

«Я хочу объявить, что не буду продлевать контракт с „Орландо Сити“. Это все, о чем я хочу сказать. До конца сезона буду выступать за „Орландо“. Хочу пояснить, что физические нагрузки не стали причиной для такого решения. У любого игрока есть проблемы с этим. Мое решение не было обусловлено физическим состоянием. Я точно знаю только то, что в следующем сезоне не буду игроком „Орландо Сити“. Мне нужны новые вызовы».

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